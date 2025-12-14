Zielinski a InterTV: “Tutti ci sentiamo importanti, siamo una grande squadra”

Il campionato dell'Inter riparte da Genova contro la squadra di De Rossi. I nerazzurri superano la squadra di De Rossi per 2 a 1 grazie alle reti messe a segno da Bisseck e Lautaro. Nella ripresa il gol di Vitinha rimette in carreggiata il Grifone che si deve però arrendere. L'Inter torna in vetta al campionato e adesso arriva il momento della Supercoppa. Queste le parole di Zielinski al termina del match raccolte dai microfoni di InterTV: "Era fondamentale fare punti oggi, sapevamo non sarebbe stato semplice ma abbiamo dimostrato carattere, qualità, grinta e abbiamo portato i punti a casa. Venivamo da una sconfitta e volevamo riscattarci e cosi è stato. La cosa importante è stare bene, ognuno si sente importante ed è buona questa cosa per fare gruppo. Sono senza problemi, sto tranquillo, siamo una grande squadra con tanta qualità e dobbiamo continuare cosi"