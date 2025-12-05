"Il primo è passato al 3-4-2-1 ritrovando giocatori fondamentali come Lang e gol in modalità inedite per la stagione, come quello in contropiede contro la Roma. Neres sta stupendo, si trova bene con Højlund. Spalletti gioca più verticale, alla ricerca di Yildiz, che ha saputo rivalorizzare come Koopmeiners e McKennie".

"L’Inter resta la rosa più profonda e completa. Ma c’è grande equilibrio: il Milan gioca una volta a settimana e ha 13-14 giocatori fortissimi, il Napoli è campione in carica, la Roma non è una sorpresa per me, e la Juve non molla mai. I prossimi due mesi e gli impegni europei saranno decisivi".