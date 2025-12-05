Doppio ex della gara, Emanuele Giaccherini, ex calciatore e ora opinionista, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del quotidiano Libero in vista di Napoli-Juventus, in programma domenica sera al Maradona.
Giaccherini: “Scudetto? Inter più completa, ma c’è equilibrio: ora 2 mesi decisivi”
Le dichiarazioni dell'ex calciatore sulla sfida Napoli-Juventus e sulla lotta per lo Scudetto con i nerazzurri protagonisti
Cosa l’ha convinta nel gioco di Conte e Spalletti?
"Il primo è passato al 3-4-2-1 ritrovando giocatori fondamentali come Lang e gol in modalità inedite per la stagione, come quello in contropiede contro la Roma. Neres sta stupendo, si trova bene con Højlund. Spalletti gioca più verticale, alla ricerca di Yildiz, che ha saputo rivalorizzare come Koopmeiners e McKennie".
Questo campionato non ha ancora una favorita.
"L’Inter resta la rosa più profonda e completa. Ma c’è grande equilibrio: il Milan gioca una volta a settimana e ha 13-14 giocatori fortissimi, il Napoli è campione in carica, la Roma non è una sorpresa per me, e la Juve non molla mai. I prossimi due mesi e gli impegni europei saranno decisivi".
