L'ex giocatore dell'Inter e della Nazionale italiana ha parlato in un'intervista ai canali della FIFA e ha parlato dei prossimi Mondiali

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 15:55)

In un'intervista concessa a la FIFA, nelle ore del sorteggio per la qualificazione al Mondiale, Marco Materazzi ha parlato dell'Italia. «Noi italiani manchiamo da due edizioni, questa volta abbiamo necessità di andare al Mondiale, perché l’Italia ne ha vinti quattro ed è giusto che una Nazionale così forte aspiri a giocare le fasi finali della competizione», ha sottolineato l'ex giocatore nerazzurro che come tante leggende è negli States per i sorteggi che chiariranno gli accoppiamenti della prossima edizione del torneo.

«Ce lo meritiamo ma dobbiamo anche essere bravi a crescere sotto tutti i punti di vista e non rimanere indietro. Purtroppo se tu fallisci due Mondiali, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Quindi devi cercare di migliorare, guardare anche in casa di altri cosa stanno facendo, per migliorare e arrivare ai Mondiali».

«Per noi italiani è fondamentale centrare la qualificazione per noi italiani perché il calcio è molto importante, seguito e ci sono tantissimi tifosi dell'Italia. Sia all'Italia che all'estero, soprattutto in America. Speriamo di andare ai Mondiali perché tutti noi, anche noi tifosi o ex leggende dell’Italia, ci aspettiamo di esserci. Faremo tutto per arrivarci perché, come ho detto, sono ormai dieci, dodici anni che non andiamo al Mondiale e per l'Italia questa è una grande sofferenza», ha aggiunto l'ex difensore che ha vinto la Coppa del Mondo con la Nazionale di Lippi nel 2006.

«Ho avuto l’esperienza di giocare a un Mondiale in Germania, dove c’erano tantissimi italiani. So quanto loro supportano, essendo emigrati, ci sono tantissimi italiani. Ci sono famiglie che parlano una specie di dialetto e per loro è anche una rivalsa, specie se riuscissimo a vincerlo. L’ultima volta che abbiamo giocato qui una Coppa del Mondo abbiamo perso in finale e tutti si aspettano un’Italia forte, che possa arrivare il più lontano possibile», ha concluso.