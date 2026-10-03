Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto durante il Festival dello Sport, Mario Gila, difensore del Milan, ha parlato così del suo passaggio in rossonero in estate dalla Lazio: "Su di me c'erano diverse squadre. Ho scelto il Milan, quando ti chiama una squadra così, con una storia tanto importante, non si può dire di no. Aiutare il Milan a tornare grande è un qualcosa che non trovi da altre parti.

Getty Images

Se mi voleva anche l'Inter? Sì. Sappiamo che il Milan negli ultimi anni non è al livello di Inter e Napoli, ma il fatto di giocare per una squadra e arrivare a vincere o aiutare a vincere è una soddisfazione molto più bella rispetto che arrivare all'Inter o in qualsiasi squadra che sta vincendo adesso. La soddisfazione è un punto in più e questo è stata una parte importante per la mia scelta.

Ora l'obiettivo è provare ad entrare in Champions e poi anche lottare per lo scudetto: siamo il Milan e dobbiamo avere quest'ambizione. Ma dobbiamo essere chiari: siamo andati in Europa League e siamo quello, ma abbiamo l'aspirazione di lottare per lo scudetto".