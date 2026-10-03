VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

Giulio Mola torna a parlare di Gianluca Rocchi e della vicenda legata ad Arbitropoli. Il giornalista, attraverso una serie di post pubblicati su X, ha voluto innanzitutto precisare quale sia, a suo giudizio, la portata dell’archiviazione della Procura Federale.

Mola sottolinea infatti che il provvedimento riguarderebbe l’accusa di frode sportiva relativa alle designazioni arbitrali, distinguendo questo aspetto dalla vicenda delle cosiddette “bussate”, che secondo il giornalista rappresenterebbe un capitolo differente. Poi l'attacco durissimo agli hater: LEGGI TUTTI I RETROSCENA SU GOLSSIP