Ze Maria, ex esterno destro brasiliano con un lungo trascorso in Italia tra Parma, Perugia e Inter, si è raccontato nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A: "L'avversario più difficile da affrontare? Ne ho avuti tanti. Ho giocato contro Ronaldo nel prime, ricordo quando durante una partita con l'Inter con un solo tocco ci saltò in due e non era semplice. Ho giocato anche contro Baggio, Zidane, i fratelli Filippini... credo sia stata la generazione d'oro del calcio italiano. Mi ricordo che prima di arrivare in Italia mi aveva contattato il Real Madrid offrendomi un contratto ma io non volevo andare in Spagna: volevo sfidare i giocatori più forti al mondo che a quel tempo giocavano in Italia".
"Oggi di terzini vecchio stampo ne vedo pochi. Terzini della generazione di Cafu, Roberto Carlos, Maicon, Marcelo, che facevano su e giù per il campo, arrivavano sul fondo e crossavano, non ce ne sono più molti. In Italia ci sono Dodò e Wesley che mi piacciono molto e possono crescere tanto. Anche Dimarco è un ottimo terzino, ma ad oggi manca proprio il terzino che scende sulla fascia e la mette sulla testa dell'attaccante".
