L'ex attaccante prevede grande equilibrio: "Due grandi squadre, decisivi i duelli. Sarà una gran bella partita"

Fabio Alampi Redattore 11 gennaio 2026 (modifica il 11 gennaio 2026 | 16:16)

Bruno Giordano ha detto la sua su Inter-Napoli ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Sarà una partita equilibrata, tra le due protagoniste di questi ultimi anni. Anche se l'ultima giornata fa pensare che l'Inter stia nettamente davanti, non mi immagino una sfida senza storia, anzi. Il Napoli, prima del pareggio col Verona, ha espresso gran calcio, ha saputo imporsi con una padronanza indiscutibile. È, però, anche vero che Chivu vorrà chiudere la pratica, per portarsi a +7 sugli azzurri: dovesse riuscire a vincere, si ritroverebbe con un vantaggio rassicurante, complicato da recuperare per Conte. E almeno sino a prova contraria, poi, resterebbe un duello con il Milan.

Mi aspetto una partenza secca dell'Inter, ma anche un Napoli che se la giochi pensando che sia sufficiente persino un pareggio, utile per la classifica ma anche per il morale. Siamo, comunque, al cospetto di due grandi squadre, lo dice la storia più recente. La svolta sarà come sempre nei duelli, chi ne vince di più mette un'ipoteca. Aver perso Neres è un prezzo altissimo che Conte rischia di pagare, perché il brasiliano va ad aggiungersi ad altre eccellenze assenti.

Il pronostico è complicato, lo è un po' meno tentare di individuare due calciatori che potrebbero caratterizzare la nottata di San Siro: l'ultimo Zielinski ha dimostrato di nuovo tutte le sue qualità e da ex, poi, nascono motivazioni a volte insospettabili; ma io sono pure convinto che Conte abbia in McTominay la sua zattera di salvezza, un giocatore straordinario. Fidatevi, sarà una gran bella partita".