FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Biasin a Giorgia Rossi: “Dobbiamo ringraziare Lautaro Martinez perché…”

news

Biasin a Giorgia Rossi: “Dobbiamo ringraziare Lautaro Martinez perché…”

Biasin a Giorgia Rossi: “Dobbiamo ringraziare Lautaro Martinez perché…” - immagine 1
La risposta del giornalista alle critiche all'indirizzo del Capitano dell'Inter
Redazione1908

Il tema delle critiche a Lautaro Martinez - critiche che fioccano per esempio quando non segna in una competizione o in un'altra - è un tema che è stato ampiamente discusso. A riportarlo in superficie è stata la giornalista Giorgia Rossi, che nel podcast Aura Sport ha posto proprio questo interrogativo: "Ma era giusto criticare Lautaro Martinez quando non rendeva? Oppure no?". Fabrizio Biasin su questo tema è categorico. Il giornalista ha chiarito un elemento fondamentale relativo alle scelte di Lautaro Martinez, che lo vedono indossare la maglia dell'Inter: CONTINUA A LEGGERE.

Leggi anche
De Rossi: “Con l’Inter ce la giocheremo. Contento per Chivu, Kolarov un fratello”
Candela: “Chivu? Dall’Inter mi aspettavo un profilo diverso. Tra lui e De...

© RIPRODUZIONE RISERVATA