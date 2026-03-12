FC Inter 1908
Inter Women, Glionna: “Prova di carattere, prepareremo il ritorno al meglio”

Benedetta Glionna, attaccante dell'Inter Women, ha commentato così il pareggio per 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Roma
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, Benedetta Glionna, attaccante dell'Inter Women, ha commentato così il pareggio per 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Roma:

"Abbiamo fatto una bella prova di carattere, cercando di giocare, creare. Possiamo fare meglio, ma è tutto aperto e vediamo fra un paio di settimane. La Roma è un'ottima squadra, cerca sempre di fraseggiare, ci sta che a tratti abbiano fatto meglio loro e a tratti meglio noi. Partita combattuta".

"A livello di affiatamento non ci manca nulla, siamo un bel gruppo e abbiamo bene in mente gli obiettivi. E' ancora tutto aperto, cercheremo di giocarla al meglio e di fare risultato".

(Fonte: Sky Sport)

