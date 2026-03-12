Intervenuta ai microfoni di Sky Sport, Benedetta Glionna, attaccante dell'Inter Women, ha commentato così il pareggio per 1-1 nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Roma:
Inter Women, Glionna: “Prova di carattere, prepareremo il ritorno al meglio”
"Abbiamo fatto una bella prova di carattere, cercando di giocare, creare. Possiamo fare meglio, ma è tutto aperto e vediamo fra un paio di settimane. La Roma è un'ottima squadra, cerca sempre di fraseggiare, ci sta che a tratti abbiano fatto meglio loro e a tratti meglio noi. Partita combattuta".
"A livello di affiatamento non ci manca nulla, siamo un bel gruppo e abbiamo bene in mente gli obiettivi. E' ancora tutto aperto, cercheremo di giocarla al meglio e di fare risultato".
