Abodi: “Niente grazia per Kalulu? Scelta che non comprendo perché…”

Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato così la scelta di Gravina di non dare la grazia a Kalulu
Matteo Pifferi Redattore 

La scelta della Federcalcio di non togliere la squalifica al calciatore della Juventus vittima di simulazione, Pierre Kalulu, "la rispetto, ma non la comprendo".

Lo ha spiegato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine del suo arrivo a Casa Italia.

"Perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno", ha concluso.

