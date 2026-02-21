La scelta della Federcalcio di non togliere la squalifica al calciatore della Juventus vittima di simulazione, Pierre Kalulu, "la rispetto, ma non la comprendo".
Abodi: "Niente grazia per Kalulu? Scelta che non comprendo perché…"
Abodi: “Niente grazia per Kalulu? Scelta che non comprendo perché…”
Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato così la scelta di Gravina di non dare la grazia a Kalulu
Lo ha spiegato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine del suo arrivo a Casa Italia.
"Perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno", ha concluso.
