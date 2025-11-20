Francesco "Ciccio" Graziani, ex attaccante della Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport si è concentrato anche su Pio Esposito, talento sempre più alla ribalta del calcio italiano e non solo: "Pio Esposito? Potrebbe diventare uno alla Harry Kane, determinante con forza fisica, qualità e tecnica. Potrebbe diventare un attaccante di primissimo livello".
Graziani: “Pio Esposito? Forza, qualità, tecnica. Può diventare uno come…”
L'ex centravanti della Nazionale esalta il giovane attaccante dell'Inter, e propone un paragone decisamente importante
"Su chi dovrebbe puntare Gattuso? Chiesa andrebbe recuperato obbligatoriamente. In difesa spero che si rimetta Calafiori: abbiamo bisogno di lui".
