L'ex centravanti della Nazionale esalta il giovane attaccante dell'Inter, e propone un paragone decisamente importante

Francesco "Ciccio" Graziani, ex attaccante della Nazionale, nel corso di un'intervista concessa a Tuttosport si è concentrato anche su Pio Esposito, talento sempre più alla ribalta del calcio italiano e non solo: "Pio Esposito? Potrebbe diventare uno alla Harry Kane, determinante con forza fisica, qualità e tecnica. Potrebbe diventare un attaccante di primissimo livello".