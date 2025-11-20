Montella: “Spero che la Serie A ci conceda qualche giorno in più a marzo”

Il ct della Nazionale turca ha commentato i sorteggi dei play-off per il Mondiale e ha parlato anche dell'Italia

20 novembre 2025

«Speriamo di trovarli nelle migliori condizioni ma non sappiamo come troveremo i giocatori a marzo». Vincenzo Montella guida la Nazionale turca e la sua squadra dovrà affrontare ai play off la Bulgaria. Ai microfoni di Skysport ha parlato del risultato del sorteggio di quest'oggi.

«C'è una finestra ampia, c'è tempo per studiare avversari e strategie sperando di avere i calciatori a disposizione qualche giorno in più rispetto a quelle che sono le aspettative», ha aggiunto.

«Sarei molto contento se la Serie A concedesse qualche tempo in più per i giocatori. Sarei molto contento perché ne ho tre. Chiederemo alla Federazione di fermare il campionato l'ultima domenica prima delle sfide perché se i giocatori arrivano lunedì fino al mercoledì non puoi allenarti veramente, poi sarà pre gara e avere due giorni in più nella preparazione sarebbe un ottimo vantaggio», ha detto.

«L'Italia contro l'Irlanda? Il calcio ci dice costantemente che non ci sono gare facili, deve fare il massimo e poi ci sarebbe anche il Galles fuori ad esempio. Devi fare il massimo per andare al Mondiale, non c'è spazio per sbagliare», ha concluso il ct italiano della Turchia.

(Fonte: SS24)