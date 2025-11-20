FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Montella: “Spero che la Serie A ci conceda qualche giorno in più a marzo”

news

Montella: “Spero che la Serie A ci conceda qualche giorno in più a marzo”

Montella: “Spero che la Serie A ci conceda qualche giorno in più a marzo” - immagine 1
Il ct della Nazionale turca ha commentato i sorteggi dei play-off per il Mondiale e ha parlato anche dell'Italia
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

«Speriamo di trovarli nelle migliori condizioni ma non sappiamo come troveremo i giocatori a marzo». Vincenzo Montella guida la Nazionale turca e la sua squadra dovrà affrontare ai play off la Bulgaria. Ai microfoni di Skysport ha parlato del risultato del sorteggio di quest'oggi.

«C'è una finestra ampia, c'è tempo per studiare avversari e strategie sperando di avere i calciatori a disposizione qualche giorno in più rispetto a quelle che sono le aspettative», ha aggiunto.

Montella: “Spero che la Serie A ci conceda qualche giorno in più a marzo”- immagine 2

«Sarei molto contento se la Serie A concedesse qualche tempo in più per i giocatori. Sarei molto contento perché ne ho tre. Chiederemo alla Federazione di fermare il campionato l'ultima domenica prima delle sfide perché se i giocatori arrivano lunedì fino al mercoledì non puoi allenarti veramente, poi sarà pre gara e avere due giorni in più nella preparazione sarebbe un ottimo vantaggio», ha detto.

«L'Italia contro l'Irlanda? Il calcio ci dice costantemente che non ci sono gare facili, deve fare il massimo e poi ci sarebbe anche il Galles fuori ad esempio. Devi fare il massimo per andare al Mondiale, non c'è spazio per sbagliare», ha concluso il ct italiano della Turchia.

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Acquafresca: “Inter-Milan? Derby partita unica, spero faccia divertire. Allegri bravo...
Manicone: “Inter, la vera e unica ragione del flop Taremi. Ci sarà un motivo se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA