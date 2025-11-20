Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, a margine di un evento Rcs ha speso parole di elogio per Pio Esposito, protagonista sia con l'Inter che con la Nazionale e grande speranza del calcio italiano: "Esposito era già un po' un predestinato da diversi anni, fin da quando era ancora un ragazzino nel settore giovanile. Siamo orgogliosi non solo che indossi la maglia dell'Inter, ma anche che sia un giocatore che arriva dal settore giovanile.
Marotta: “Esposito? Predestinato già nel settore giovanile. Spot per nostro calcio”
Il presidente dell'Inter ha speso parole di elogio per il giovane attaccante, protagonista ora anche in Nazionale
Questo è un piccolo spot importante, ci deve essere una sorta di emulazione per i nostri piccolini, perchè volendo si può arrivare molto in alto e rappresentare non solo un grande club come l'Inter, ma anche tutta l'Italia calcistica".
