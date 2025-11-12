Le parole dell'ex nerazzurro: "Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio"

Marco Astori Redattore 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 11:02)

Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter, intervistato da Il Giornale per i suoi 83 anni, ha parlato così della squadra di Cristian Chivu, attualmente prima in classifica: «Ho festeggiato con i figli e i miei 7 nipoti, che sono il mio orgoglio: Alessandro, Paolo, Gaia, Alice, Rebecca, Andrea e Valentino. Perché i nomi ritornano, nella famiglia Mazzola».

Chivu ha ereditato un’Inter ferita dal finale di stagione ed è già in cima: che idea si è fatto?

«Non lo conosco, ma non sono sorpreso. Mi sembra una persona molto intelligente.

Aver lavorato con le giovanili penso lo abbia aiutato nei rapporti. La squadra aveva bisogno di ritrovare consapevolezza della propria forza».

Intanto Lautaro l’ha raggiunta al quarto posto nella classifica dei bomber nerazzurri: dica la verità, un po’ di dispiacere c’è...

«Spero che Lautaro arrivi a 300 gol. Sarebbe garanzia di tanti successi per la mia Inter».

Se aveste giocato insieme, chi sarebbe arrivato prima a certe cifre?

«Serve un ragionamento più complesso e pensare a quanti campionati sono stati giocati a 18 o a 20 squadre. Nel secondo caso, a volte, ci sono anche squadre meno attrezzate difensivamente. Ai miei tempi poi bastava una piccola deviazione di un difensore per assegnare l’autorete e non il gol all’attaccante».

Mazzola prima, Lautaro ora: essere bandiera, oggi, è un valore aggiunto?

«Lautaro è un vero capitano e gliel’ho detto, alla Pinetina. In quel ruolo serve dare l’esempio e, se serve, sapere tirare le orecchie».

Troppe responsabilità possono togliere il sorriso, come gli è stato detto?

«Va bene come fa. È sempre Chivu saggio, Gasp si esalta con giocatori non all’apice, Vediamo se Conte deciderà presto di uscire da Coppa Italia e Champions... il campo che parla».

Da Lukaku a Thuram e Bonny, chi gli gioca accanto fa bene: perché?

«Perché è un lottatore ed è generoso, fa segnare i compagni. Io comunque mi rivedo in Thuram, veloce ma anche rapido nel breve».

Quante squadre ci sono tra l’Inter e i suoi propositi scudetto?

«Inter, Napoli, Milan e Roma sono in prima fila. Per l’Europa se la giocano anche Bologna, Como, Juve e Lazio. L’Inter di Marotta e Ausilio - che portai io all’Inter - ha fatto un ulteriore balzo in avanti. Il Milan, dopo la sciagurata scelta di allontanare Maldini, ha colmato il gap con l’arrivo di Tare e Allegri. La Juve continua a sottovalutare l’importanza di avere in società uomini di calcio».