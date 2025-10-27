Alla Domenica Sportiva si è dibattuto lungamente sulle chiavi tattiche di Napoli-Inter. Anche Ciccio Graziani era d'accordo sul fatto che la squadra di Conte avesse meritatamente battuto l'Inter grazie ad alcune intuizioni: "Il Napoli ha messo cuore e spirito di sacrificio dopo la sconfitta con il Psv. Antonio si è inventato questo Neres che non ha dato punti di riferimento. Ha due centrocampisti come McTominay e Anguissa che attaccano l'area come pochi".
Ciccio Graziani: “Inter non può andare avanti così. Io se fossi in Chivu penserei a…”
Il punto di vista dell'ex calciatore, che ha un suggerimento per Cristian Chivu
La difesa dell'Inter—
Graziani ha poi voluto focalizzarsi su un aspetto che non ha funzionato nella squadra allenata da Cristian Chivu: "Ragazzi, la difesa dell'Inter... Io se fossi Chivu non sarei tanto preoccupato ma incomincerei a pensare di lavorare sulla fase difensiva perché così non si può andare avanti".
