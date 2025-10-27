Alla Domenica Sportiva si è dibattuto lungamente sulle chiavi tattiche di Napoli-Inter. Anche Ciccio Graziani era d'accordo sul fatto che la squadra di Conte avesse meritatamente battuto l'Inter grazie ad alcune intuizioni: "Il Napoli ha messo cuore e spirito di sacrificio dopo la sconfitta con il Psv. Antonio si è inventato questo Neres che non ha dato punti di riferimento. Ha due centrocampisti come McTominay e Anguissa che attaccano l'area come pochi".