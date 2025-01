Intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, Ciccio Graziani ha parlato della lotta scudetto. "Lascia parlare la gente che non dà meriti al Napoli, Conte deve andare per la sua strada. Non deve pensare alla gente invidiosa, ai disfattisti. Oggi il Napoli è primo in classifica, se fossi Conte li lascerei parlare. Non gli do considerazione minimamente. Il Napoli ha una rosa risicata, ma ha una competizione sola, mentre l’Inter ha ancora tre competizioni da affrontare".