Nello studio della Nuova DS si è discusso in termini positivi del momento dell'Inter. La vittoria dei nerazzurri contro il Bologna ha rafforzato alcune convinzioni intorno alla squadra allenata da Chivu. Ecco che cosa ha messo in evidenza Lele Adani: "Lautaro che è un campione, cosa non perde mai? Il calcio di strada. In strada si gioca con la fame. E la fame non vai a placarla con i milioni, i trofei, è un'attitudine che ti porti dentro tutta la vita. Quello che non ha messo ieri, per esempio, Jonathan David. Lautaro non tradirà mai sulla fame".