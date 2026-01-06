Nello studio della Nuova DS si è discusso in termini positivi del momento dell'Inter. La vittoria dei nerazzurri contro il Bologna ha rafforzato alcune convinzioni intorno alla squadra allenata da Chivu. Ecco che cosa ha messo in evidenza Lele Adani: "Lautaro che è un campione, cosa non perde mai? Il calcio di strada. In strada si gioca con la fame. E la fame non vai a placarla con i milioni, i trofei, è un'attitudine che ti porti dentro tutta la vita. Quello che non ha messo ieri, per esempio, Jonathan David. Lautaro non tradirà mai sulla fame".
Panatta: "Conte non sembra amico dei giocatori. Non dimenticherei che all'Inter Chivu…"
Panatta: “Conte non sembra amico dei giocatori. Non dimenticherei che all’Inter Chivu…”
L'opinione di Panatta sull'Inter di Chivu
Adriano Panatta si è mostrato in accordo con Adani, ma ha aggiunto un elemento che sta facendo la differenza all'Inter: "Non dimenticherei Chivu, la squadra gioca molto bene. Al primo anno. Conte non sembra un amico dei giocatori. Chivu sembra un amico dei giocatori. Quasi avesse smesso l'altro ieri di giocare".
