L'allenatore del Sassuolo ha parlato dopo la fine della partita persa cinque a zero contro l'Inter di Chivu

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 febbraio 2026 (modifica il 8 febbraio 2026 | 21:03)

L'allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, dopo il cinque a zero incassato dalla sua squadra contro l'Inter ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di DAZN.

-Approccio super però...

Matic sa di aver commesso un'ingenuità e in queste gare si pagano ad alto prezzo. Complimenti all'avversario, lo sapevamo, di altissimo livello. In queste gare devi alzare il livello e sperare che gli avversari non lo facciano sperando poi che la buona sorte sia dalla tua parte. Le cose non sono andate per il verso giusto ed è venuto fuori un risultato pesante. Ma ci sono cose positive nella partita e cercheremo di andare a battere anche su quelle in cui possiamo crescere e migliorare. Mi tengo un bellissimo primo tempo, le occasioni create, aver provato a rimanere in gara all'intervallo con quel gol annullato. E vedremo anche l'inizio del secondo tempo. Di solito non concediamo due gol con questa facilità e se concedi opportunità a questa squadra con questa qualità la partita diventa difficile come è stata di fatto.

-Il Sassuolo nel primo tempo sembrava giocarsela a viso aperto. E forse magari l'ago della bilancia che ha mandato il risultato netto verso l'Inter è stata la mancanza del gol anche per sfortuna perché avete creato...

Muric ha i margini per migliorare, avrebbe potuto fare meglio come tutta la squadra. Dobbiamo essere bravi a capire i ritmi della partita. Non puoi pensare di tenere testa a questo avversario andando oltre il coraggio. Il coraggio è stato positivo, ma devi riconoscere quando utilizzarlo. Abbiamo concesso campo aperto all'Inter che sa come prenderlo con tecnica e fisico. Si poteva cercare di recuperare e poi riaggredire, cercare pressione forte. Dobbiamo migliorare su questo, la maturità di squadra. Dobbiamo capire che partite sono e che momenti ci sono nella partita.

-Sta trovando soluzioni a tutto e sta facendo rendere al meglio la squadra. Ma non riesce a risolvere il problema con le big: quale può essere una risposta?

È immaginabile visto che qualche mese fa eravamo in Serie B e questa sera abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto una finale di CL. Questa partita dà valore a cosa abbiamo fatto e a cosa vogliamo fare. Ma a volte si perde di vista da dove si arriva e dove si va. L'avversario di oggi è di grande qualità per noi e per le altre. Se commetti errori te lo fanno notare. Alcune squadre sono tanto distanti. Serve tempo per costruirti, per riconoscere la pienezza delle gare, saperle giocare in alcuni momenti. È importante non concedere l'occasione finale, sono tutte lezioni che servono a far passi avanti e che certi rivali hanno già fatto.

(fonte: DAZN)