Bisseck: “Sto sbagliando tanto dovevo stare a 6-7 gol. Con la fiducia del mister…”

Vittoria clamorosa dei nerazzurri, l'ottava consecutiva in trasferta, contro il Sassuolo che viene annullato dai ragazzi di Chivu che al Mapei passano per 5 a 0. Una gara mai in bilico per l'Inter che apre le danze con Bisseck e le chiude con le prime reti in nerazzurro di Akanji e LH. Queste le parole di Bisseck nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Guardiamo i primi 10 minuti siamo stati in difficotà anche loro hanno giocatori di qualità ma questa stagione siamo mentalemnte forti e siamo stati in partita abbiamo fatto bei gol, stiamo bene. Gol? Io sto sbagliando tanto dovevo fare già 6-7 gol ma sono felice di aiutare la squadra e se difendo bene sono contento. Sono sulla strada giusta devo ancora migliorare tanto ma con la fiducia del mister tutto è possibile. Dobbiamo continuare cosi, ogni gara è difficile perchèp gli avversari vogliono fare bene contro di noi ma se giochiamo come negli ultimi mesi possiamo fare una bella stagione"