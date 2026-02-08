fcinter1908 news interviste Bisseck: “Sto sbagliando tanto dovevo stare a 6-7 gol. Con la fiducia del mister…”

L'Inter strapazza il Sassuolo al Mapei Stadium e mantiene invariate le distanze in classifica con il Napoli
Vittoria clamorosa dei nerazzurri, l'ottava consecutiva in trasferta, contro il Sassuolo che viene annullato dai ragazzi di Chivu che al Mapei passano per 5 a 0. Una gara mai in bilico per l'Inter che apre le danze con Bisseck e le chiude con le prime reti in nerazzurro di Akanji e LH. Queste le parole di Bisseck nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Guardiamo i primi 10 minuti siamo stati in difficotà anche loro hanno giocatori di qualità ma questa stagione siamo mentalemnte forti e siamo stati in partita abbiamo fatto bei gol, stiamo bene. Gol? Io sto sbagliando tanto dovevo fare già 6-7 gol ma sono felice di aiutare la squadra e se difendo bene sono contento. Sono sulla strada giusta devo ancora migliorare tanto ma con la fiducia del mister tutto è possibile. Dobbiamo continuare cosi, ogni gara è difficile perchèp gli avversari vogliono fare bene contro di noi ma se giochiamo come negli ultimi mesi possiamo fare una bella stagione"

