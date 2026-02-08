fcinter1908 news interviste Akanji a InterTV: “Il gol? Finalmente. Gara non cosi semplice come sembra”

Akanji a InterTV: “Il gol? Finalmente. Gara non cosi semplice come sembra” - immagine 1
L'Inter strapazza il Sassuolo al Mapei Stadium e mantiene invariate le distanze in classifica con il Napoli
Giovanni Montopoli Direttore 

Vittoria clamorosa dei nerazzurri, l'ottava consecutiva in trasferta, contro il Sassuolo che viene annullato dai ragazzi di Chivu che al Mapei passano per 5 a 0. Una gara mai in bilico per l'Inter che apre le danze con Bisseck e le chiude con le prime reti in nerazzurro di Akanji e LH. Queste le parole di Akanji nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Non è stato un match cosi semplice come sembra, nel primo tempo abbiamo sofferto e nella ripresa anche grazie all'espulsione abbiamo avuto momenti favorevoli. Il primo gol? Finalmente sono risucito a fare il primo gol nato da un assist perfetto di Dimarco e quando arrivano assist cosi devi solo buttarla dentro. Segnale al campionato? Dobbiamo stare in alto in classifica e questa vittoria aiuta il nostro obiettivo"

