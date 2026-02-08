Akanji a InterTV: “Il gol? Finalmente. Gara non cosi semplice come sembra”

Vittoria clamorosa dei nerazzurri, l'ottava consecutiva in trasferta, contro il Sassuolo che viene annullato dai ragazzi di Chivu che al Mapei passano per 5 a 0. Una gara mai in bilico per l'Inter che apre le danze con Bisseck e le chiude con le prime reti in nerazzurro di Akanji e LH. Queste le parole di Akanji nel post partita rilasciate ai microfoni di InterTV: "Non è stato un match cosi semplice come sembra, nel primo tempo abbiamo sofferto e nella ripresa anche grazie all'espulsione abbiamo avuto momenti favorevoli. Il primo gol? Finalmente sono risucito a fare il primo gol nato da un assist perfetto di Dimarco e quando arrivano assist cosi devi solo buttarla dentro. Segnale al campionato? Dobbiamo stare in alto in classifica e questa vittoria aiuta il nostro obiettivo"