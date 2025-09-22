Intervistato da Sportmediaset, Carlos Augusto ha parlato della vittoria col Sassuolo e dei passi avanti sotto la guida di Chivu:
"Sono partite difficili, 1-0 è un risultato che se trovano un gol cambia la partita. Abbiamo gestito bene, volevamo questa vittoria, era importante per il campionato. Fino agli ultimi minuti abbiamo pressato per provare a vincere. Sono state due sconfitte non belle, abbiamo imparato cosa fare meglio. Sempre bello vincere, staff molto bravo, stiamo lavorando tanto. Siamo esperti e sappiamo uscire da questi momenti. Gol? Sono contento per il risultato, per Dimarco che ha ritrovato gol, l'importante è vincere. Quanto manca per essere l'Inter? Siamo l'Inter non siamo mai perfetti, c'è sempre qualcosa da migliorare, partita dopo partita, siamo ancora alla quarta di campionato".
