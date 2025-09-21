Luca Marelli, su DAZN, ha parlato degli episodi avvenuti nel finale di Inter-Sassuolo . "Si lamentano Matic e Grosso per una trattenuta di Frattesi in area che potrebbe causare il calcio di rigore. La caduta di Matic è ritardata rispetto alla trattenuta, il giocatore neroverde tenta di controllare e si lascia andare a terra dopo il mancato di controllo. Corretto non fischiare il calcio di rigore. La trattenuta c'è stata ma non è intensa e prolungata da portare ad un penalty tanto che Matic ha continuato l'azione e si è accorto della trattenuta marginalmente", ha spiegato l'esperto arbitrale del canale streaming.

"Il secondo caso è un errore grave dell'arbitro Marinelli. A partita finita, era una decisione facile. Fischia un fallo di Dimarco e il giocatore ha un comportamento anti sportivo. Il giocatore sa che il gioco è fermo e si scusa e doveva esserci un secondo giallo, per lui sarebbe stato il secondo della partita e quindi sarebbe arrivata l'espulsione", ha concluso.