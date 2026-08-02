VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Intervistato da The Athletic, Josko Gvardiol, difensore del Manchester City, ha parlato così dell'approdo di John Stones, suo ex compagno, all'Inter: “Quando ero più giovane, non direi che John fosse il mio idolo perché ero già un difensore, ma era uno dei migliori difensori. È un segreto, ma ogni stagione gli chiedevo di autografarmi una maglia. Eravamo molto legati.

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Parlavamo di calcio, ma non sempre perché è impossibile parlare di calcio tutti i giorni: a volte bisogna staccare la spina. Ogni volta che organizzavamo cene di squadra, feste o altro, lui e Matheus Nunes erano tra i più divertenti. È simpatico.

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Ora vedremo, perché John se n'è andato, quindi sentirò la mancanza della mia anima gemella. L'Inter? È il club perfetto per John. Gli piacerà tantissimo stare in Italia e anche Bernardo sarà tornato dove è il suo posto: ha parlato della Spagna per tantissimo tempo!"