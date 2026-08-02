VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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E' cominciato agosto e tra 20 giorni comincia il campionato di Serie A: l'Inter, come tante squadre, deve ancora completare il suo mercato, in entrata e in uscita.

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Ma quanto ha a disposizione al momento il club da poter ivestire? Risponde La Gazzetta dello Sport: "Se la linea del club è aspettare che calino i prezzi e maturino i tempi per alcune cessioni (Frattesi, oltre ad Asllani che è fuori rosa), fino al primo settembre è lecito sperare in qualche occasione.

La società finora ha più o meno speso ciò che ha incassato, controllando anche il monte stipendi, quindi dispone di una cinquantina di milioni che la proprietà aveva fissato a maggio come budget base per gli acquisti".