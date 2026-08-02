VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

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Oltre a testare la condizione fisica dei giocatori, le amichevole estive stanno dando modo a Cristian Chivu di valutare diversi giovani di proprietà dell'Inter.

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Tra Under 23 e Primavera, sono diversi i talenti nerazzurri che si stanno mettendo in luce negli impegni di queste settimane e che potrebbero trovare spazio anche nel corso della stagione.

"Tra gli effetti positivi del mercato lento c’è lo spazio concesso ai giovani nelle amichevoli. L’estate scorsa all’Inter accadde con Pio Esposito, quest’anno magari con Marello, Topalovic, Mosconi o Lavelli", spiega Libero.