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L'Inter ha le idee chiare sul mercato: ai nerazzurri mancano ancora tre colpi in entrata, un difensore centrale, un esterno per sostituire Dumfries e infine il centrocampista che Chivu vorrebbe per alzare il livello del reparto mediano.

"Tra 20 giorni esatti sarà l’ora dell’esordio in campionato, ma l’Inter non ha ancora completato l’opera sul mercato. Anzi, il cantiere è quanto mai aperto e i nomi restano quelli di Cristian Romero del Tottenham per la difesa e Curtis Jones del Liverpool per il centrocampo. Dopodiché, sfruttando eventuali occasioni convincenti, si proverà a puntellare anche la fascia destra per colmare il vuoto lasciato da Dumfries, come evidenziato ieri da Chivu. Qui si resta sottotraccia e il profilo (dopo le vicende Palestra e Khalaili) non è ancora uscito allo scoperto. In ogni caso la linea dalla società, in accordo con l’allenatore, è quella di avere un gruppo in stile Premier League, votato all’aggressività e alla velocità per provare ad alzare l’asticella anche sul palcoscenico internazionale", si legge sul Corriere dello Sport.

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Il nome in difesa è quello del Cuti Romero: con il Tottenham si tratta per una cifra vicina ai 40 mln di euro ma c'è ancora da limare la forbice con l'agente dell'ex Juve e Atalanta, tra commissioni e ingaggio. "Invece per Jones l’ostacolo principale sono le pretese del Liverpool, visto che si parte da una richiesta di 40 milioni. Sulla base dell’ampio gradimento per le sue caratteristiche espresso da Chivu, l’Inter fa leva sul fatto che il contratto del centrocampista scadrà a giugno 2027, con l’intenzione di abbassare il prezzo non potendo percorrere nemmeno la strada del prestito", chiosa poi il quotidiano.