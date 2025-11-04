Le parole del tecnico dell'Inter alla vigilia del match di Champions League contro i kazaki del Kairat Almaty

Fabio Alampi Redattore 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 14:37)

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Kairat Almaty: "È la Champions League, giocheremo come in tutte le partite che abbiamo affrontato, con la massima serietà, con il massimo impegno, cercando di essere sempre la miglior versione di quello che siamo".

Cosa ti ha soddisfatto delle ultime partite?

"La reazione con il Napoli, perchè non è scontato: era quello che abbiamo chiesto e che abbiamo ottenuto, sono arrivate due vittorie. Adesso quello che mi aspetto è continuità, funziona sempre così: dopo ogni sconfitta bisogna reagire per dare contnuità a quelli che sono i risultati e le nostre ambizioni".

Come sta Thuram? Potrà giocare la coppia giovane Bonny-Esposito?

"Thuram è con noi, è convocato, sarà della partita, poi è da vedere se giocherà o no. Bisogna prendersi dei minimi rischi, non aver fretta, ci è mancato in questo periodo e noi lo vogliamo sempre al 100%. Gli attaccanti? Stanno bene".