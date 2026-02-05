FC Inter 1908
Hazard: "Lotta scudetto? L'Inter è davanti, ma non è affatto chiusa. Napoli, Milan e Juve…"

Intervistato da Il Mattino, Eden Hazard, ex calciatore di Antonio Conte al Chelsea, ha parlato del rapporto con l'allenatore del Napoli
Marco Macca
Intervistato da Il Mattino, Eden Hazard, ex calciatore di Antonio Conte al Chelsea, ha parlato del rapporto con l'allenatore del Napoli e della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:

Il suo Napoli (di Conte, ndr) sta attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista dei risultati...

—  

«Ma non c’è poi da stupirsi troppo. E la responsabilità non può certo essere solo di Conte».

Perché?

—  

«Il Napoli sta attraversando un momento particolare dovuto soprattutto ai tanti infortuni. Non succede mica tutti i giorni di avere questi infortuni ripetuti uno dopo l’altro».

E allora cosa si aspetta adesso?

—  

«Conte sa come si fa. E per questo si può risollevare in tempi stretti e lottare fino alla fine per ripetersi nella grande impresa dello scudetto conquistato lo scorso anno».

Secondo lei chi è la favorita per il titolo?

—  

«In questo momento dico ancora che l’Inter è messa meglio. Ma non credo affatto che la questione scudetto sia chiusa, anzi».

E quindi?

—  

«Al netto dell’Inter certamente favorita, ci sono anche Milan, Napoli e Juventus che possono insidiare la prima posizione. Insomma, nulla è definitivamente detto e sappiamo bene quanto delicate possano essere le partite dei prossimi mesi per decidere chi sarà a conquistare il tricolore».

(Fonte: Il Mattino)

