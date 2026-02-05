Intervistato da Il Mattino, Eden Hazard, ex calciatore di Antonio Conte al Chelsea, ha parlato del rapporto con l'allenatore del Napoli e della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:
news
Hazard: “Lotta scudetto? L’Inter è davanti, ma non è affatto chiusa. Napoli, Milan e Juve…”
Il suo Napoli (di Conte, ndr) sta attraversando un momento di difficoltà dal punto di vista dei risultati...—
«Ma non c’è poi da stupirsi troppo. E la responsabilità non può certo essere solo di Conte».
Perché?—
«Il Napoli sta attraversando un momento particolare dovuto soprattutto ai tanti infortuni. Non succede mica tutti i giorni di avere questi infortuni ripetuti uno dopo l’altro».
E allora cosa si aspetta adesso?—
«Conte sa come si fa. E per questo si può risollevare in tempi stretti e lottare fino alla fine per ripetersi nella grande impresa dello scudetto conquistato lo scorso anno».
Secondo lei chi è la favorita per il titolo?—
«In questo momento dico ancora che l’Inter è messa meglio. Ma non credo affatto che la questione scudetto sia chiusa, anzi».
E quindi?—
«Al netto dell’Inter certamente favorita, ci sono anche Milan, Napoli e Juventus che possono insidiare la prima posizione. Insomma, nulla è definitivamente detto e sappiamo bene quanto delicate possano essere le partite dei prossimi mesi per decidere chi sarà a conquistare il tricolore».
(Fonte: Il Mattino)
© RIPRODUZIONE RISERVATA