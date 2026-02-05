Intervistato da Il Mattino, Eden Hazard, ex calciatore di Antonio Conte al Chelsea, ha parlato del rapporto con l'allenatore del Napoli e della lotta scudetto in Serie A. Ecco le sue parole:

«Conte sa come si fa. E per questo si può risollevare in tempi stretti e lottare fino alla fine per ripetersi nella grande impresa dello scudetto conquistato lo scorso anno».

«In questo momento dico ancora che l’Inter è messa meglio. Ma non credo affatto che la questione scudetto sia chiusa, anzi».

E quindi?

«Al netto dell’Inter certamente favorita, ci sono anche Milan, Napoli e Juventus che possono insidiare la prima posizione. Insomma, nulla è definitivamente detto e sappiamo bene quanto delicate possano essere le partite dei prossimi mesi per decidere chi sarà a conquistare il tricolore».