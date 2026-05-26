Thomas Helveg, ex difensore danese con un passato sia al Milan che all'Inter, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Se all'Inter mi sono mai sentito un infiltrato del Milan? No. E i milanisti lo sanno.

In estate, subito dopo il mio trasferimento, giocammo il trofeo Tim. I tifosi rossoneri mi dedicarono un coro e tanti applausi, sapevano che ero stato una pedina di uno scambio e che non avevo avuto voce in capitolo. Io sarei voluto restare a vita, altroché. Una volta, in ritiro, un paio di tifosi nerazzurri ci scherzarono su: "Helveg, guarda che ora la maglia è cambiata". Ma io mi sono sempre impegnato, nonostante avessi il Milan nel cuore".