Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di Muharemovic

Matteo Pifferi Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 20:20)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'AD del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche di mercato ma non solo: "Contatti col Milan? Ho fatto 13 anni al Sassuolo ma non ho avuto contatti col Milan, nessun contatto con nessuno"

"Grosso? Con Fabio c'è un rapporto speciale, è un piacere per noi continuare con lui. Dobbiamo capire. Parlando con il suo procuratore, non sembra ci sia la volontà di continuare da parte sua, dobbiamo capire come muoverci per il sostituto.

Ci lega un rapporto ottimo con Fabio, però dobbiamo pensare a noi stessi. Abbiamo più di un paio di idee, dobbiamo fare le giuste considerazioni. Non abbiamo mai trattenuto nessuno, ci sono storie di Di Francesco e De Zerbi, dobbiamo far crescere giocatori e allenatori per poi andare in una grande squadra, è questo il profilo del Sassuolo"

"Aquilani e Abate? Sono due ottimi profili, Aquilani è stato un nostro giocatore. Sono due ragazzi ai quali siamo legati, stiamo valutando anche profili stranieri. La nostra strategia non cambia, in questi anni abbiamo portato avanti una filosofia"

"Muharemovic? E' chiaro che il mercato italiano è differente da quello inglese. E' una valutazione. Ad oggi non c'è nulla di concreto per il concreto, sento parlare molto di Inter ma con l'Inter non abbiamo mai parlato di Muharemovic. Ci può essere qualcosa all'estero, ha fatto molto bene, non ci sono tanti giocatori con le sue caratteristiche. Lui è uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato"