Intervistato da Globo Esporte, Luis Henrique ha analizzato la sua prima stagione all'Inter

Gianni Pampinella Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 12:51)

Intervistato da Globo Esporte, Luis Henrique ha analizzato la sua prima stagione all'Inter. Il brasiliano è soddisfatto per la conquista di scudetto e Coppa Italia. "La stagione è stata meravigliosa, credo che due titoli siano motivo di grande gioia. Sono stato molto felice, molto orgoglioso di me stesso e della squadra. È stato un anno di grandi adattamenti in relazione al ruolo, aiutando la squadra in fase difensiva e impostando il gioco da dietro. Ma mi sento pronto per una stagione ancora migliore".

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"Nazionale brasiliana? Lavorerò sodo per raggiungere questo obiettivo, dando il massimo ogni giorno in allenamento e in partita, e ottenendo buoni risultati. La nazionale sarà una conseguenza naturale. È un sogno che si avvera e darò tutto me stesso affinché, se Dio vuole, io possa partecipare ai prossimi Mondiali".ù

"I compagni? Ho giocato lì in Francia, ho imparato il francese, quindi quei ragazzi scherzano sempre con me. Thuram, Bonny, Diouf, quei ragazzi francesi sono grandi amici. La vita in Italia? Penso di aver avuto un piccolo vantaggio perché mi sono allenato per un anno con un allenatore italiano, De Zerbi. Quindi, credo che alcune parole mi siano rimaste impresse e, a poco a poco, stiano venendo fuori".

(Globo Esporte)