Le dichiarazioni al termine della sfida di campionato tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A

Alessandro De Felice Redattore 8 gennaio 2026 (modifica il 8 gennaio 2026 | 03:02)

Hernanes è intervenuto negli studi di DAZN al termine della sfida tra Parma e Inter, gara valida per la 19ª giornata di Serie A.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"Dimarco? Abbiamo giocato insieme. Non immaginavo un talento così, e io di solito li riconosco subito. Ha un piede fantastico e un cervello che vede il gioco e i compagni. Mi dà fastidio non aver ‘profetizzato’. Secondo me lo batte il record”.

"Mi ricordo che anche la partita di andata, l'Inter arrivava in un momento molto più tranquillo rispetto al Napoli. Tant'è che Chivu aveva deciso di non fare il ritiro per la partita perché si giocava tanto. Io dico questo da quando ha perso contro la Juve: per me l'Inter è la squadra più forte del campionato, la rosa migliore, però che aveva dei momenti di cali. Adesso sembra che si stiano trovando più equilibrio, però vi do un dato interessante. Nelle ultime cinque partite l'Inter ha dominato contro tutti in tutti gli aspetti. Possesso palla, passaggi, xG, tutto. La partita che ha fatto meno possesso palla degli avversari è stata contro il Como e poi alla fine ha vinto 4-0. Quindi tutta la supremazia che l'Inter dimostra a volte non conclude in gol. Nella partita che ha fatto meno a livello di statistiche è stata più decisiva e più incisiva. Quindi i numeri nel momento nel calcio a volte dicono poco".

Poi su Inter-Napoli:

"Il Napoli arriva alla paritta proprio come piace a loro per fare la partita di grinta, di cattiveria. È questo che piace a Conte e a tutto questo Napoli qua: quando lottano in questa maniera, giocano bene e vincono. Stasera che sono entrati un pochettino rilassati e il primo tempo è stato dominato dal Verona. [...] Queste sono partite che piacciono a Conte e da questi segnali tu capisci che tipo di preparazione faranno in questi giorni. L'Inter non può cadere nella tentazione di rilassarsi e pensare al +4".