Akanji a InterTV: “Merito di tutta la squadra. Gioco per uno dei migliori club può essere che…”

Sarà un mese, quello di gennaio, senza tregua per la squadra di Chivu che dopo aver superato il Bologna questa volta espugna anche il Tardini di Parma da sempre avaro di soddisfazioni. La squadra di Chivu trascinata dalle reti di Dimarco e Thuram blinda il primo posto in classifica. Queste le parole di Akanji nel post partita rilasciate da ai microfono di InterTV: "Abbiamo difeso in maniera compatta e quando si fa una gara del genere è merito di tutta la squadra, poi ci sono anche le giocate dei singoli. Dicono che sono il miglior difensore della Serie A? Gioco per una delle migliori squadre, può essere, io faccio tutto il possibile. Il segreto per una buona condizione fisica è mangiare bene e stare in salute"