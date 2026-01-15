Il brasiliano Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulla corsa al titolo: "Penso che Inter, Milan e Napoli lottano per lo scudetto ma la Juve sta arrivando, può essere la quarta forza.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Hernanes: “Inter, Milan e Napoli per lo scudetto, Juve può essere quarta forza”
news
Hernanes: “Inter, Milan e Napoli per lo scudetto, Juve può essere quarta forza”
L'ex centrocampista brasiliano ha detto la sua sulla corsa al titolo, con diverse squadre in lotte per le prime posizioni
Le prossime giornate saranno indicative, l'Inter aveva l'occasione per aprire un margine importante. I bianconeri con Spalletti hanno trovato la quadratura, hanno lavorato tanto a livello di testa e il tecnico ha spostato su di sè la pressione che i giocatori forse non reggevano benissimo. I calciatori ora giocano con più fluidità, giocano in avanti, senza pensare agli errori".
© RIPRODUZIONE RISERVATA