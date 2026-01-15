Il brasiliano Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulla corsa al titolo: "Penso che Inter, Milan e Napoli lottano per lo scudetto ma la Juve sta arrivando, può essere la quarta forza.

Le prossime giornate saranno indicative, l'Inter aveva l'occasione per aprire un margine importante. I bianconeri con Spalletti hanno trovato la quadratura, hanno lavorato tanto a livello di testa e il tecnico ha spostato su di sè la pressione che i giocatori forse non reggevano benissimo. I calciatori ora giocano con più fluidità, giocano in avanti, senza pensare agli errori".