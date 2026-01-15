FC Inter 1908
Hernanes: “Inter, Milan e Napoli per lo scudetto, Juve può essere quarta forza”

L'ex centrocampista brasiliano ha detto la sua sulla corsa al titolo, con diverse squadre in lotte per le prime posizioni
Fabio Alampi Redattore 

Il brasiliano Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua sulla corsa al titolo: "Penso che Inter, Milan e Napoli lottano per lo scudetto ma la Juve sta arrivando, può essere la quarta forza.

Le prossime giornate saranno indicative, l'Inter aveva l'occasione per aprire un margine importante. I bianconeri con Spalletti hanno trovato la quadratura, hanno lavorato tanto a livello di testa e il tecnico ha spostato su di sè la pressione che i giocatori forse non reggevano benissimo. I calciatori ora giocano con più fluidità, giocano in avanti, senza pensare agli errori".

