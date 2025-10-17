Hernanes, ex centrocampista e oggi commentatore per DAZN, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Mattino

Hernanes , ex centrocampista e oggi commentatore per DAZN, ha concesso un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco le sue parole partendo da Antonio Conte : «Lui sa sempre come ottenere ciò che vuole. Sa cosa far fare alle sue squadre, sa come prepararle. Anche il Napoli sembra non fermarsi mai, non sentire la stanchezza fino all'ultimo minuto. Anche se lo vedo diverso rispetto a un anno fa».

«Non voglio dire che Conte mi sembra più rilassato, ma la sua comunicazione appare diversa rispetto al primo anno: oggi sembra avere meno nemici da aspettare al varco e più consapevolezza dei calciatori che ha. Anche se sa sempre come pungere: come nell'episodio della sostituzione di De Bruyne. Da allenatore esperto qual è ha saputo chiudere tutto in un attimo».