Al termine di Inter-Atalanta, Isak Hien ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nel post partita: "Il primo tempo è stato tosto. Quando siamo entrati lo abbiamo fatto con la volontà di aiutare la squadra e lo abbiamo fatto con lo spirito giusto, è quello che si deve fare. L'Atalanta ha sempre giocato con tanto coraggio. Col Bayern è stata una partita difficile, ma ci abbiamo provato, è questo lo spirito che bisogna mettere in campo, abbiamo dato tutto".