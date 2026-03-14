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Hien: “Primo tempo è stato tosto. Chi è entrato lo ha fatto con lo spirito giusto”

Hien: “Primo tempo è stato tosto. Chi è entrato lo ha fatto con lo spirito giusto” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Atalanta
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Al termine di Inter-Atalanta, Isak Hien ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nel post partita: "Il primo tempo è stato tosto. Quando siamo entrati lo abbiamo fatto con la volontà di aiutare la squadra e lo abbiamo fatto con lo spirito giusto, è quello che si deve fare. L'Atalanta ha sempre giocato con tanto coraggio. Col Bayern è stata una partita difficile, ma ci abbiamo provato, è questo lo spirito che bisogna mettere in campo, abbiamo dato tutto".

(Dazn)

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