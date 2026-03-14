Al termine di Inter-Atalanta, Raffaele Palladino ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico nel post partita: "Era una settimana difficile, abbiamo affrontato due corazzate, Mi è piaciuta la risposta della squadra, soprattutto dal punto di vista mentale. Potevano esserci strascichi, invece la squadra ha reagito bene, da uomini. Mi è piaciuta l'intensità, c'erano scorie fisiche. Anche lo spirito di chi è entrato mi è piaciuto, questo è un grande gruppo che tira da 4 mesi in cui gli chiedo tanto".

Sudano la maglia, danno tutto con grande impegno, non è facile giocare ogni 3 gironi, li voglio ringraziare perché hanno fatto una grande partita. Siamo cresciuti durante la partita, il primo tempo era un'idea nostra rimanere più bassi- Purtroppo non abbiamo sfruttato i contropiedi che l'Inter ci concedeva nel primo tempo. Nel secondo sapevo che l'inerzia poteva cambiare e quelli che subentrano danno sempre grande energia. Sono molto soddisfatto, felice, la squadra cresce, la nostra forza è la panchina. Gli episodi? Non li ho visti. Sapete che non parlo mai degli arbitri. Mi hanno detto che Marelli ha confermato che non c'erano nessuno dei due e noi ci fidiamo di chi fa questo lavoro".