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Zappacosta: “Contento per la squadra, è la strada giusta. Rispetto al Bayern…”

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Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Atalanta, Davide Zappacosta ha commentato così quanto accaduto a San Siro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Atalanta, Davide Zappacosta ha commentato così quanto accaduto a San Siro nel match terminato 1-1:

Zappacosta: “Contento per la squadra, è la strada giusta. Rispetto al Bayern…”- immagine 2
DAZN

"Bello giocare ogni tre giorni, anche se c'è un po' di stanchezza. Cerchiamo sempre di giocare al massimo livello. Sono contento per la squadra, non era facile oggi. Questo è un gruppo molto sano, sono contento per la squadra e anche chi è entrato lo ha fatto bene".

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"Questa è la strada per crescere e per essere competitivi. L'abbiamo preparata diversamente rispetto alla partita contro il Bayern, immaginavamo l'avessero vista quella partita. Abbiamo cercato di difendere più di squadra. Col Bayern è stata una partita a sé, ci hanno messi parecchio in difficoltà, oggi abbiamo cercando di fare una partita intelligente. Bisogna sempre essere bravi a gestire le energie, a staccare la spina e a riattaccarla.

(Fonte: DAZN)

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