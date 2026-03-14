Intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Inter-Atalanta, Davide Zappacosta ha commentato così quanto accaduto a San Siro nel match terminato 1-1:
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Zappacosta: “Contento per la squadra, è la strada giusta. Rispetto al Bayern…”
"Bello giocare ogni tre giorni, anche se c'è un po' di stanchezza. Cerchiamo sempre di giocare al massimo livello. Sono contento per la squadra, non era facile oggi. Questo è un gruppo molto sano, sono contento per la squadra e anche chi è entrato lo ha fatto bene".
"Questa è la strada per crescere e per essere competitivi. L'abbiamo preparata diversamente rispetto alla partita contro il Bayern, immaginavamo l'avessero vista quella partita. Abbiamo cercato di difendere più di squadra. Col Bayern è stata una partita a sé, ci hanno messi parecchio in difficoltà, oggi abbiamo cercando di fare una partita intelligente. Bisogna sempre essere bravi a gestire le energie, a staccare la spina e a riattaccarla.
(Fonte: DAZN)
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