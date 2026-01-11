Chivu a InterTV: “Troppa frenesia in alcuni frangenti. Bisogna riconoscere la qualità del Napoli”

L'occasione era di quelle ghiotte. Con il pareggio pomeridiano del Milan a Firenze i nerazzurri questa sera non hanno sfruttato la possibilità di allungare sulle rivali. Al Meazza il Napoli di Antonio Conte strappa un pareggio ai nerazzurri che mantiene le distanze invariate L'Inter rimane prima in classifica con 3 punti di vantaggio sul Milan e 4 sul Napoli. Queste le parole di mister Chivu nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Due squadre forti che hanno provato a vincere la gara per quello che rappresenta, loro campioni d'Italia e noi con le ambizioni di fare qualcosa di più. Ci portiamo a casa un pareggio. Soddisfatto della mentalità dell'atteggiamento forse ci è mancata un po' di lucidità e avremmo dovuto attendere, ce l'abbiamo messa tutta. Secondo tempo nei primi 20 minuti ci hanno messo in difficoltà per qualità e velocità e magari troppa frenesia nostra, potevamo avere più pazienza però siamo andati di nuovo in vantaggio e non siamo riusciti a tenerlo, il rammarico di esser stati in vantaggio e non aver portato a casa la vittoria, andiamo avanti. Pareggio per merito della qualità dell'avversario, devi avere la lucidità di capire i momenti, abbiamo resistito e provare a cambiare qualcosa, andiamo avanti"