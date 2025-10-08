Zlatan Ibrahimovic, ospite d'eccezione del Football Leaders Forum, nella due giorni dell'assemblea Eca (il cui nuovo nome è Efc) a Roma, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera da calciatore: "Ricordo la prima volta che ho letto il mio nome sulla Gazzetta, che era ed è un'icona per me. Ero da poco arrivato alla Juve, a colazione salutai Capello ma lui non alzò gli occhi dal giornale. Non rispondendomi mi fa fatto capire come si ottiene il rispetto del gruppo".
Ibrahimovic: “Avrei potuto giocare in un’altra squadra italiana. Non dico il nome, se no…”
L'ex attaccante svedese, oggi consulente del Milan per conto di RedBird, ha rivelato alcuni aneddoti sulla sua carriera da calciatore
"La Serie A era il campionato più importante del mondo, in cui giocavano campioni che io avevo visto solo alla Playstation. Avrei potuto trasferirmi in un'altra squadra italiana, ma non faccio il nome sennò si arrabbia un mio amico che è dell'altra squadra della stessa città e mi deve dare un passaggio...".
