Zlatan Ibrahimovic, ospite d'eccezione del Football Leaders Forum, nella due giorni dell'assemblea Eca (il cui nuovo nome è Efc) a Roma, ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera da calciatore: "Ricordo la prima volta che ho letto il mio nome sulla Gazzetta, che era ed è un'icona per me. Ero da poco arrivato alla Juve, a colazione salutai Capello ma lui non alzò gli occhi dal giornale. Non rispondendomi mi fa fatto capire come si ottiene il rispetto del gruppo".