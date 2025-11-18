Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 e uno dei talenti emergenti del settore giovanile dell'Inter, si è raccontato ai canali ufficiali dell'Italia, con cui è attualmente impegnato con la Nazionale U19: "Sensazioni inspiegabili: è successo tutto così in fretta, ma ho tanta gente dalla mia parte: i miei compagni, la mia famiglia, i miei amici di Concesio, che per me sono veramente tutto. Ho sempre tifato Inter, ma un giorno quando ero piccolo arrivai a casa e mio padre mi disse che era stato contattato da un osservatore dell'Inter: immaginatevi le emozioni".