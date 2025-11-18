Jamal Iddrissou, attaccante classe 2007 e uno dei talenti emergenti del settore giovanile dell'Inter, si è raccontato ai canali ufficiali dell'Italia, con cui è attualmente impegnato con la Nazionale U19: "Sensazioni inspiegabili: è successo tutto così in fretta, ma ho tanta gente dalla mia parte: i miei compagni, la mia famiglia, i miei amici di Concesio, che per me sono veramente tutto. Ho sempre tifato Inter, ma un giorno quando ero piccolo arrivai a casa e mio padre mi disse che era stato contattato da un osservatore dell'Inter: immaginatevi le emozioni".
Iddrissou: “Tifo Inter da sempre, sogno l’esordio. Mi ispiro a Thuram. Carbone…”
"Carbone mi ha detto: ‘devi fare l'attaccante’. A lui devo tutto, mi ha cambiato. Ci sono cose in cui devo migliorare, soprattutto spalle alla porta, ma più il livello si alza e più c'è da crescere. Giocare in Under 23 a 19 anni è fondamentale, per misurarsi con avversari più esperti ma anche per capire dinamiche di spogliatoio imparando dai più grandi. Quando mi capita di giocare in Primavera, provo a portare l'esperienza dell'Under 23 con i più giovani".
"Sono uno a cui piace sorridere sempre e stare in gruppo, non sono uno che si isola. Sogno di esordire con l'Inter. Tra i miei modelli, invece, c'è prima di tutto Thuram. Troppo forte: ogni volta in allenamento con la prima squadra cerco di prendere qualcosa da lui. Ma stimo tanto anche Rashford. Tra gli idoli d'infanzia, invece, scelgo Mauro Icardi".
