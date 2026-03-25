FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Iezzo: “L’Inter è la più forte, periodo negativo non durerà molto: con Roma e Como…”

news

Iezzo: “L’Inter è la più forte, periodo negativo non durerà molto: con Roma e Como…”

Iezzo: “L’Inter è la più forte, periodo negativo non durerà molto: con Roma e Como…” - immagine 1
L'ex portiere del Napoli è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC per parlare dei principali temi d'attualità del calcio italiano
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC per parlare dei principali temi d'attualità del calcio italiano:

"Io penso che siano concentrati sulle prossime partite, poi magari sperano in un passo falso di chi sta avanti, ma comunque 7 punti sono tanti. L'Inter credo stia subendo il contraccolpo psicologico dopo l'uscita dalla Champions. Il Milan è alle calcagna ed i nerazzurri devono ripartire già dalla partita con la Roma".

Iezzo: “L’Inter è la più forte, periodo negativo non durerà molto: con Roma e Como…”- immagine 2

L'ex estremo difensore si è soffermato anche sull'Inter di Chivu:

"Hanno la rosa più forte del campionato e non credo che questo periodo negativo durerà ancora molto a lungo. Alla ripresa affronteranno due squadre forti come Roma e Como, contro cui è più facile esaltarsi rispetto a quelle che si chiudono in difesa per salvarsi".

(Fonte: TMW)

Leggi anche
Napoli, Lobotka: “Conte straordinario, è un vincente. L’obiettivo è…”
Pazzini: “Attacco Italia? Gattuso guarderà la condizione: Esposito sicuramente uno dei due”

© RIPRODUZIONE RISERVATA