Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC per parlare dei principali temi d'attualità del calcio italiano:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Iezzo: “L’Inter è la più forte, periodo negativo non durerà molto: con Roma e Como…”
news
Iezzo: “L’Inter è la più forte, periodo negativo non durerà molto: con Roma e Como…”
L'ex portiere del Napoli è intervenuto sulle frequenze di Radio CRC per parlare dei principali temi d'attualità del calcio italiano
"Io penso che siano concentrati sulle prossime partite, poi magari sperano in un passo falso di chi sta avanti, ma comunque 7 punti sono tanti. L'Inter credo stia subendo il contraccolpo psicologico dopo l'uscita dalla Champions. Il Milan è alle calcagna ed i nerazzurri devono ripartire già dalla partita con la Roma".
L'ex estremo difensore si è soffermato anche sull'Inter di Chivu:
"Hanno la rosa più forte del campionato e non credo che questo periodo negativo durerà ancora molto a lungo. Alla ripresa affronteranno due squadre forti come Roma e Como, contro cui è più facile esaltarsi rispetto a quelle che si chiudono in difesa per salvarsi".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA