Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, la redazione di “SportMediaset” ha realizzato un’intervista esclusiva all’ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan e oggi talent di Sportmediaset Giampaolo Pazzini

Andrea Della Sala Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 19:32)

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, la redazione di “SportMediaset” ha realizzato un’intervista esclusiva all’ex attaccante di Sampdoria, Inter e Milan e oggi talent di Sportmediaset Giampaolo Pazzini, alla vigilia della semifinale playoff per i Mondiali 2026, dell’Italia contro l’Irlanda del Nord.

Di seguito l’intervista:

Le scelte di Gattuso mi hanno convinto?

“Sì, Rino ha portato avanti l'idea del gruppo, sono tutti ragazzi che sono insieme da diverso tempo e abbiamo degli attaccanti che ci possono portare al mondiale”.

La coppia ideale per l’Italia?

“Molto dipenderà anche dalle condizioni fisiche, perché Kean sta facendo fatica, lo stesso Raspadori è rientrato da poco; il mister guarderà sicuramente com'è la condizione del momento però io penso che Pio Esposito sarà uno dei due sicuramente".

È giusto mettere questa pressione e dare questa responsabilità a Esposito?

“No, no, assolutamente, la troppa pressione che gli viene messa da fuori è totalmente sbagliata, è un ragazzo giovane che sta facendo grandissime cose per l'età che ha. Però è chiaro che lui debba giocare spensierato, con questa sfrontatezza tipica dei giovani e le pressioni le debbano prendere i giocatori più esperti e che hanno più partite sulle spalle".

Da chi mi aspetto qualcosa in più?

“Me lo aspetto da giocatori che hanno vestito la maglia della Nazionale tante volte, che hanno già giocato partite importanti, quelli che hanno più presenze, perché sanno cosa vuol dire e sono loro che devono trascinare anche tutto il resto del gruppo".

Tra gli esclusi chi avrei chiamato?

“Bernardeschi e Zaniolo stanno facendo un campionato importante, quindi potevano stare sicuramente dentro, però è chiaro che il mister sta portando avanti il discorso del gruppo, poi dipende anche dai moduli con cui giocherà. Pensiamo tutti che possa giocare con due punte, quindi, magari, è anche più complicato trovargli il ruolo".

Le insidie maggiori di questi playoff?

“Io sono molto ottimista, quindi il mio pensiero è giù sulla seconda partita; è chiaro che giocare una finale fuori casa, l'impatto ambientale potrebbe essere l'aspetto più complicato da affrontare".

L’Italia andrà al Mondiale?

“Il mio è un augurio: dobbiamo, abbiamo voglia di vedere un Mondiale e sono ottimista, quindi mi auguro di sì"