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Napoli, Lobotka: “Conte straordinario, è un vincente. L’obiettivo è…”

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Il regista ha parlato a margine della cerimonia di premiazione del calcio slovacco
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

"Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima. Sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare".

Lo ha detto il regista del Napoli Stanislav Lobotka a margine della cerimonia di premiazione del calcio slovacco in cui quest'anno non è stato insignito, dopo due riconoscimenti di seguito.

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Lobotka ha sottolineato di essere "felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica".

Il centrocampista, a Napoli dal mercato invernale del 2020, ha parlato anche del rapporto con il tecnico azzurro Conte:

"È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente. Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa. Il nostro programma è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L'obiettivo è dare sempre l'uno per cento in più".

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Lobotka sarà in campo contro il Kosovo nel primo step degli spareggi per i Mondiali con la sua nazionale slovacca.

(Fonte: ANSA)

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