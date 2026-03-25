Napoli, Lobotka: “Conte straordinario, è un vincente. L’obiettivo è…”

Il regista ha parlato a margine della cerimonia di premiazione del calcio slovacco

Alessandro De Felice Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 22:46)

"Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima. Sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare".

Lo ha detto il regista del Napoli Stanislav Lobotka a margine della cerimonia di premiazione del calcio slovacco in cui quest'anno non è stato insignito, dopo due riconoscimenti di seguito.

Lobotka ha sottolineato di essere "felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica".

Il centrocampista, a Napoli dal mercato invernale del 2020, ha parlato anche del rapporto con il tecnico azzurro Conte:

"È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente. Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa. Il nostro programma è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L'obiettivo è dare sempre l'uno per cento in più".

Lobotka sarà in campo contro il Kosovo nel primo step degli spareggi per i Mondiali con la sua nazionale slovacca.

(Fonte: ANSA)