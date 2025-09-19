Iker Bravo: “Col Milan giocheremo per vincere. Mi piace Lautaro, mi rivedo in Totti”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dell'Udinese ha parlato della vittoria contro l'Inter a San Siro e di Lautaro Martinez

Andrea Della Sala Redattore 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 20:46)

Siete partiti forte con due vittorie in trasferta, una con l’Inter.

«La squadra è nuova, forte, ha personalità, è un gruppo unito. C’è la qualità per fare bene. Non poniamo obiettivi e non parliamo di salvezza. Ragioniamo partita per partita, poi a un certo punto vediamo».

Domani arriva il Milan...

«Ha vinto tanto, molte Champions. E ora ha una squadra forte con gente di alto livello come Modric e Pulisic ma anche noi giocheremo per vincere».

C’è un calciatore che le piace?

«Ora Lautaro, col quale ho scambiato la maglia e Dybala. Dei vecchi Francesco Totti. Io mi rivedo in lui. Guardo tutte le sue giocate su YouTube. Fantastico. Sono un 2005 e guardo YouTube. Mi piacevano pure Fernando Torres e Ibrahimovic».