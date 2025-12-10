Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi toccati, anche la sconfitta dei nerazzurri contro il Liverpool, l'ennesima in un big match: "Il ko col PSG ancora incide? I numeri dicono 6 sconfitte con 5 big e pare che ti porti dietro qualcosa da quella partita col PSG. Poi però vedi le prestazioni e vedi che è il contrario.
A. Paganin: “Inter, c’è ansia nel finale. 5 ko contro le big: pare che dopo il PSG…”
L'ex difensore nerazzurro analizza la sconfitta rimediata dai ragazzi di Chivu contro il Liverpool in Champions League
Nel derby non meritava la sconfitta, con la Juve paghi degli episodi negativi di Sommer, e poi le altre. Ci sono delle sbavature in tutte queste sfide, come ieri sera con Bastoni, che commette un'ingenuità. Si accentua nel finale un po' di ansia per l'Inter, ma non so quanto incida il ko col PSG. Sta di fatto che nei finali caldi viene meno il fatto di fare meno sbavature possibili".
