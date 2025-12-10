Antonio Paganin, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Tra i temi toccati, anche la sconfitta dei nerazzurri contro il Liverpool, l'ennesima in un big match: "Il ko col PSG ancora incide? I numeri dicono 6 sconfitte con 5 big e pare che ti porti dietro qualcosa da quella partita col PSG. Poi però vedi le prestazioni e vedi che è il contrario.