Ciro Immobile, attaccante oggi in forza al Paris FC, è stato raggiunto dai microfoni di Noi Biancocelesti: "Inter favorita per lo scudetto? Credo di si. Ho visto tato cambi di allenatori e ovviamente c'è sempre necessità di assestamento, mentre l'Inter è una squadra già rodata e spero che le italiane possano fare bene nelle coppe così si aiuta la Nazionale. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dar fastidio all'Inter perchè hanno nelle corde delle possibilità di fare stagioni importanti per rendere il campionato italiano più avvincente".