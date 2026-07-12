Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Immobile: “Inter ancora favorita per lo scudetto, le altre devono attrezzarsi”
news
Immobile: “Inter ancora favorita per lo scudetto, le altre devono attrezzarsi”
L'ex attaccante della Lazio e della Nazionale, attualmente in forza al Paris FC, ha detto la sua sul campionato italiano
Ciro Immobile, attaccante oggi in forza al Paris FC, è stato raggiunto dai microfoni di Noi Biancocelesti: "Inter favorita per lo scudetto? Credo di si. Ho visto tato cambi di allenatori e ovviamente c'è sempre necessità di assestamento, mentre l'Inter è una squadra già rodata e spero che le italiane possano fare bene nelle coppe così si aiuta la Nazionale. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dar fastidio all'Inter perchè hanno nelle corde delle possibilità di fare stagioni importanti per rendere il campionato italiano più avvincente".
© RIPRODUZIONE RISERVATA