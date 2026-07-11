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Mbappé: “Ora la rivincita con la Spagna. Se vogliamo essere ricordati come invincibili…”
Intervistato da Repubblica, Kylian Mbappé, attaccante della Francia, si è proiettato alla prossima semifinale dei Mondiali contro la Spagna:
Mbappé, dopo il Marocco incontrerete la Spagna e potrete vendicare la semifinale europea di due anni fa. Avrebbe preferito il Belgio perché più debole?—
«Per noi più anziani è la terza volta. Io non ho avversari particolari, non mi concentro su di loro. Penso solo a come recuperare le forze e a come preparare la partita. Certo, un occhio lo butti sempre, ma io le partite le guardo tutte e non ho mai preferenze, chi viene viene. Potremo prenderci una rivincita, certo, ma non è l’aspetto più importante. Conta soltanto arrivare in finale».
Soffrite il peso (di essere considerati i favoriti, ndr)?—
«Abbiamo coscienza del nostro potenziale, ma a questo punto il potenziale non conta più, conta quello che fai. La paura e l’apprensione non fanno gol e non fanno vincere la partita, la consapevolezza ti dà fiducia ma una volta sul campo c’è sempre da dimostrare qualcosa, se davvero vogliamo essere ricordati come la squadra invincibile e con tutti i superlativi che ci stanno dicendo».
Sente di avere un ruolo speciale in questa Francia?—
«È un gruppo per cui provo molto amore, ci sono tanti giocatori che sono amici tra di loro. Alcuni li conosco da anni, altri sono giovani e mi guardano un po’ come se fossi un vecchio. Per questo cerco di dare l’esempio, è anche una questione emozionale, sono quello che ha giocato più match e so cosa significhi farlo. La prima cosa è metterci la passione, la passione di rappresentare il nostro paese, che ha una storia che comporta grande pressione, perché se non vinci ti uccidono. È questo che cerco di trasmettere ai più giovani».
(Fonte: La Repubblica)
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