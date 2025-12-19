Ha allenato Gianluca Scamacca e Davide Frattesiai tempi delle giovanili nella Lazio. Emiliano Leva ha parlato a Tuttomercatoweb dei due giocatori e del calciatore nerazzurro ha detto: «Sono un pochino titubante in questo genere di situazioni. Davide lo conosco e penso che quando è stato chiamato in causa, anche negli anni scorsi, si è fatto trovare sempre pronto. Ha giocatori fortissimi attorno, ma è un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, ma in una squadra come l'Inter devi sempre farti trovare pronto, anche come prima riserva».
L’ex allenatore di Frattesi: “Avrebbe bisogno di continuità ma deve farsi trovare pronto”
«Ci sono le dinamiche di squadra, con giocatori non forti, ma fortissimi intorno a lui. Anche l'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto: 'Fatti trovare sempre pronto'. E un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, di continuità. Essendo in una squadra di alto livello pero devi anche farti trovare pronto come prima riserva. Accostato a diverse squadre? Sono nomi di squadre blasonate al pari dell'Inter. Se in futuro ci fosse la possibilità per lui di andare a giocare in uno di questi club ben venga per lui, farebbe bene come sta facendo bene all'Inter. Lo scambio con K. Thuram? Ci guadagna la squadra che li prende: sono due ragazzi di valore e sarebbero entrambi acquisto di valore», ha detto.
(Fonte: TMW)
