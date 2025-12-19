Ha allenato Gianluca Scamacca e Davide Frattesi ai tempi delle giovanili nella Lazio. Emiliano Leva ha parlato a Tuttomercatoweb dei due giocatori e del calciatore nerazzurro ha detto: «Sono un pochino titubante in questo genere di situazioni. Davide lo conosco e penso che quando è stato chiamato in causa, anche negli anni scorsi, si è fatto trovare sempre pronto. Ha giocatori fortissimi attorno, ma è un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, ma in una squadra come l'Inter devi sempre farti trovare pronto, anche come prima riserva».

«Ci sono le dinamiche di squadra, con giocatori non forti, ma fortissimi intorno a lui. Anche l'ultima volta che l'ho sentito gli ho detto: 'Fatti trovare sempre pronto'. E un giocatore che avrebbe bisogno anche di essere titolare, di continuità. Essendo in una squadra di alto livello pero devi anche farti trovare pronto come prima riserva. Accostato a diverse squadre? Sono nomi di squadre blasonate al pari dell'Inter. Se in futuro ci fosse la possibilità per lui di andare a giocare in uno di questi club ben venga per lui, farebbe bene come sta facendo bene all'Inter. Lo scambio con K. Thuram? Ci guadagna la squadra che li prende: sono due ragazzi di valore e sarebbero entrambi acquisto di valore», ha detto.