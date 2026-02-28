Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha fatto alcune considerazioni in vista di Inter-Genoa di domani sera a San Siro:
Inter contro il Genoa, rischia?
"E' un rullo con le piccole l'Inter. Le insidie però ci sono. Bisogna verificare quanto gli strascichi dell'eliminazione dalla Champions possano incidere. C'è un Genoa che gioca bene, aggressivo, con la squadra che ha recepito il messaggio positivo che ha portato De Rossi. Ed è un fattore questo. Prevedo una sorpresa qui. Servirà una grande partita dell'Inter per vincere, la farà?".
(Fonte: TMW Radio)
